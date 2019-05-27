Польский концерн PGNIG безуспешно добивается снижения цены на российский газ в Стокгольмском арбитраже
В Стокгольмском арбитражном суде продолжаются прения между «Газпромом» и польским концерном PGNIG относительно снижения цены на газ из России. Польшу не устраивала цена в 379 долларов за кубометр голубого топлива, вследствие чего она обратились в суд, но более четырёх лет не может дождаться вердикта арбитров, сообщает портал «Слово и Дело».
Иск в Стокгольмский арбитражный суд польская сторона подала ещё в 2015 году, так как не могла самостоятельно урегулировать с «Газпромом» цену на поставляемый газ. Поляки мотивировали свои претензии стоимостью топлива для Германии, которой он обходился на 56 долларов дешевле. При этом средняя цена российского газа в Европе также была ниже на 38 долларов.
Первое заседание суда по иску польского концерна PGNIG состоялось только спустя два года, второе – в 2018 году. В минувшем году Стокгольмский арбитражный суд вынес вердикт, согласившись с заявлением о завышенной цене топлива и планировал установить свою стоимость.
Такое решение не принял «Газпром», из-за чего дело до сих пор находится на повторном рассмотрении. Польша же все четыре года вынуждена платить несправедливую, по их мнению цену, подозревая специальное затягивание дела российской стороной.