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Политика

Польский концерн PGNIG безуспешно добивается снижения цены на российский газ в Стокгольмском арбитраже

В Стокгольмском арбитражном суде продолжаются прения между «Газпромом» и польским концерном PGNIG относительно снижения цены на газ из России. Польшу не устраивала цена в 379 долларов за кубометр голубого топлива, вследствие чего она обратились в суд, но более четырёх лет не может дождаться вердикта арбитров, сообщает портал «Слово и Дело».
Польский концерн PGNIG безуспешно добивается снижения цены на российский газ в Стокгольмском арбитраже

Иск в Стокгольмский арбитражный суд польская сторона подала ещё в 2015 году, так как не могла самостоятельно урегулировать с «Газпромом» цену на поставляемый газ. Поляки мотивировали свои претензии стоимостью топлива для Германии, которой он обходился на 56 долларов дешевле. При этом средняя цена российского газа в Европе также была ниже на 38 долларов.

Первое заседание суда по иску польского концерна PGNIG состоялось только спустя два года, второе – в 2018 году. В минувшем году Стокгольмский арбитражный суд вынес вердикт, согласившись с заявлением о завышенной цене топлива и планировал установить свою стоимость.

Такое решение не принял «Газпром», из-за чего дело до сих пор находится на повторном рассмотрении. Польша же все четыре года вынуждена платить несправедливую, по их мнению цену, подозревая специальное затягивание дела российской стороной.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 03:34


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