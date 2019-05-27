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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Боярского Елизавета согласна со мнением отца, что для женщины важнее всего семья

Елизавета Боярская поддержала слова отца, высказавшегося о предназначении женщин. Недавно Михаил Боярский заявил, что не гордится ни одной из сыгранных дочерью ролей.
Дочь Михаила Боярского Елизавета согласна со мнением отца, что для женщины важнее всего семья

Боярский заявил, что со своей профессией его дочь пусть разбирается сама, а он рад, что у нее растут двое детей. Главным для женщины артист называет именно семью, а не развитие карьеры, считая, что в итоге его наследница сама это поймет. В пример деятель привел Элину Быстрицкую, которая из-за насыщенного графика так и не стала матерью, а в пожилом возрасте об этом сильно сожалела.

В беседе с “Говорит Москва” Елизавета Боярская коротко ответила на высказывание родителя. Актриса отметила, что пусть эту ситуацию комментирует сам Михаил Боярский, а она в это время пойдет играть с детьми, поскольку ее отец прав. Стоит отметить, что за время своей работы в кино Боярская успела сыграть порядка 60 различных ролей.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 07:04


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