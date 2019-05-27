Дочь Михаила Боярского Елизавета согласна со мнением отца, что для женщины важнее всего семья
Елизавета Боярская поддержала слова отца, высказавшегося о предназначении женщин. Недавно Михаил Боярский заявил, что не гордится ни одной из сыгранных дочерью ролей.
Боярский заявил, что со своей профессией его дочь пусть разбирается сама, а он рад, что у нее растут двое детей. Главным для женщины артист называет именно семью, а не развитие карьеры, считая, что в итоге его наследница сама это поймет. В пример деятель привел Элину Быстрицкую, которая из-за насыщенного графика так и не стала матерью, а в пожилом возрасте об этом сильно сожалела.
В беседе с “Говорит Москва” Елизавета Боярская коротко ответила на высказывание родителя. Актриса отметила, что пусть эту ситуацию комментирует сам Михаил Боярский, а она в это время пойдет играть с детьми, поскольку ее отец прав. Стоит отметить, что за время своей работы в кино Боярская успела сыграть порядка 60 различных ролей.