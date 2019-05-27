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Более 100 ретро-автомобилей ГАЗ показали на выставке в Нижегородском кремле

Более 100 уникальных ретро-автомобилей ГАЗ показали на выставке в Нижнем Новгороде, которая прошла в Нижегородском кремле. Экспозиция была подготовлена в рамках фестиваля «Горькийклассик Нижний 800», впервые проходящего в регионе после 6-летнего перерыва.
Более 100 ретро-автомобилей ГАЗ показали на выставке в Нижегородском кремле

Подробности выставки ретро-машин, которые выпускались во времена СССР на Горьковском автомобильном заводе, рассказал представителям средств массовой информации Александр Югов, заместитель губернатора Нижегородской области. В экспозиции представлены старинные модели, произведенные в разные годы. В субботу 25 мая раритетные автомобили проехали по городу в рамках ралли, после чего в кремле была организована их выставка. Организаторы постарались представить общественности целую эпоху, историю нескольких поколений и гордость Нижнего Новгорода, что особенно важно в преддверии 800-летнего юбилея, который будет отмечаться в 2021 году.

В выставке принимают участие представители Беларуси, Украины, Великобритании, Армении и России. Представлены свыше 100 автомобилей, выпущенных в период с 1932 по 1988 годы на Горьковском автозаводе. Речь идет об уникальных машинах, в том числе довоенных. Первый автомобиль предприятия - лицензионная копия модели Ford, также выставлена некогда популярная «полуторка» ГАЗ-АА, сумевшая вынести на себе все тяготы ВОВ и сложности индустриализации, а также трудности периода послевоенного восстановления. Одним из редчайших экземпляров является медицинская версия ГАЗ-13-С «Чайка» в кузове универсал. Таких автомобилей было выпущено всего 20 единиц, их задействовали для обслуживания кремлевской больницы. С виду это была обычная представительская машина, однако использовали ее для доставки в медучреждение высоких советских чиновников.

Помимо этого на автошоу представлен автомобиль «Победа-Спорт». Это аналог модели, которая на чемпионате СССР 1956 года завоевала серебро. Также гостям мероприятия показали спортивную «Волгу» ГАЗ-21, участвовавшую в престижной гонке ретро-автомобилей «Ралли Монте-Карло», и другие не менее знаменитые модели.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 06:11


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