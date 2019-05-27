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Кино

Актёр Дэвид Теннант страдает от психического расстройства под названием "синдром самозванца"

Актёр Дэвид Теннант, запомнившийся многим зрителям по роли Крауча-младшего в четвёртой части серии фильмов о Гарри Поттере, имеет психическое расстройство, называемое «синдромом самозванца». Из-за этого артист не заводит аккаунты в социальных сетях, так как испытывает неуверенность в собственных силах.
Актёр Дэвид Теннант страдает от психического расстройства под названием "синдром самозванца"

«Синдром самозванца» Дэвид Теннант испытывает с детских лет и ему постоянно кажется, что он что-то делает неправильно, за что будет высмеян или подвергнется критике. При этом долгое время артист считал, что его страхи нормальны и не подозревал о психическом отклонении. В интервью он упоминал, актёрам присуща некоторая неуверенность и это не является отклонением.
Актёр Дэвид Теннант страдает от психического расстройства под названием "синдром самозванца"

Несмотря на психическое отклонение, в семейной жизни Дэвид Теннант счастливый супруг и отец. Недавно 48-летний актёр признался, что их семью ожидает пополнения и он в пятый раз станет отцом. Избранница Теннанта родила в браке сына и двух дочерей, а вскоре после свадьбы он усыновил ребёнка супруги Джорджии Моффетт от предыдущих отношений.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 06:32


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