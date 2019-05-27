Актёр Дэвид Теннант страдает от психического расстройства под названием "синдром самозванца"
Актёр Дэвид Теннант, запомнившийся многим зрителям по роли Крауча-младшего в четвёртой части серии фильмов о Гарри Поттере, имеет психическое расстройство, называемое «синдромом самозванца». Из-за этого артист не заводит аккаунты в социальных сетях, так как испытывает неуверенность в собственных силах.
«Синдром самозванца» Дэвид Теннант испытывает с детских лет и ему постоянно кажется, что он что-то делает неправильно, за что будет высмеян или подвергнется критике. При этом долгое время артист считал, что его страхи нормальны и не подозревал о психическом отклонении. В интервью он упоминал, актёрам присуща некоторая неуверенность и это не является отклонением.
Несмотря на психическое отклонение, в семейной жизни Дэвид Теннант счастливый супруг и отец. Недавно 48-летний актёр признался, что их семью ожидает пополнения и он в пятый раз станет отцом. Избранница Теннанта родила в браке сына и двух дочерей, а вскоре после свадьбы он усыновил ребёнка супруги Джорджии Моффетт от предыдущих отношений.