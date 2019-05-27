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Шоу-бизнес

Сын миллиардера Валерия Маркелова поделился первым фото с Катей Жужей после свадьбы

Сын миллиардера Валерия Маркелова поделился первым фото с известной по участию в “Доме-2” Катей Жужей. Пара долгое время скрывала роман, а в начале мая стало известно, что они сыграли свадьбу.
Сын миллиардера Валерия Маркелова поделился первым фото с Катей Жужей после свадьбы

Свои отношения Артем Маркелов и Катя Жужа старались не афишировать, а недавно сын миллиардера разместил в своем профиле на просторах Instagram первое фото с возлюбленной. Пара сидит спиной к камере на тротуаре, при этом молодой человек обнимает экс-участницу “Дома-2”, а она опустила ему голову на плечо. Свой пост новоиспеченный муж сопроводил только эмодзи, а в комментариях многие начали поздравлять пару и желать семейного счастья.

Супруги несколько недель назад тайным образом обручились в Лас-Вегасе, а на церемонии присутствовали только они. Сейчас Маркелов и Жужа путешествуют по миру, успев посетить немало стран. При этом их сопровождает дочь экс-звезды “Дома-2” Николь, рожденная в прежних отношениях.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 07:19


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