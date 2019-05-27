Сын миллиардера Валерия Маркелова поделился первым фото с Катей Жужей после свадьбы
Сын миллиардера Валерия Маркелова поделился первым фото с известной по участию в “Доме-2” Катей Жужей. Пара долгое время скрывала роман, а в начале мая стало известно, что они сыграли свадьбу.
Свои отношения Артем Маркелов и Катя Жужа старались не афишировать, а недавно сын миллиардера разместил в своем профиле на просторах Instagram первое фото с возлюбленной. Пара сидит спиной к камере на тротуаре, при этом молодой человек обнимает экс-участницу “Дома-2”, а она опустила ему голову на плечо. Свой пост новоиспеченный муж сопроводил только эмодзи, а в комментариях многие начали поздравлять пару и желать семейного счастья.
Супруги несколько недель назад тайным образом обручились в Лас-Вегасе, а на церемонии присутствовали только они. Сейчас Маркелов и Жужа путешествуют по миру, успев посетить немало стран. При этом их сопровождает дочь экс-звезды “Дома-2” Николь, рожденная в прежних отношениях.