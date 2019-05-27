В России таксистам хотят запретить работать сверх нормы

Все машины такси в РФ хотят оборудовать системой ГЛОНАСС, благодаря чему можно будет отслеживать маршруты транспорта. Кроме того, в Госдуме также планируют ввести контроль за режимом труда и отдыха водителя. Каждому оператору предстоит вносить в специальную базу месячный режим работы и отдыха своих сотрудников. Как только водитель выработает положенную ему норму часов, больше не будет выезжать на вызовы, заключил представляющий Комитет по транспорту и строительству Евгений Москвичев.Помимо этого, таксистам будут выдаваться индивидуальные карты, что позволит ограничить их переход из одного агрегатора в какой-либо другой. Соответствующий законопроект в ГД планируют обсудить в скором времени.

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Автор: Марина Вебер

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