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Общество

В России таксистам хотят запретить работать сверх нормы

На территории России таксистам могут ограничить возможность работать сверх нормы. Также в планы входит установление контроля за передвижениями водителей в процессе рабочего дня.
В России таксистам хотят запретить работать сверх нормы

Все машины такси в РФ хотят оборудовать системой ГЛОНАСС, благодаря чему можно будет отслеживать маршруты транспорта. Кроме того, в Госдуме также планируют ввести контроль за режимом труда и отдыха водителя. Каждому оператору предстоит вносить в специальную базу месячный режим работы и отдыха своих сотрудников. Как только водитель выработает положенную ему норму часов, больше не будет выезжать на вызовы, заключил представляющий Комитет по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Помимо этого, таксистам будут выдаваться индивидуальные карты, что позволит ограничить их переход из одного агрегатора в какой-либо другой. Соответствующий законопроект в ГД планируют обсудить в скором времени.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 07:36


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