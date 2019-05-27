Померанский шпиц Татьяны Навки вместе с ней “спел” оперу Джузеппе Верди
Отечественная фигуристка Татьяна Навка в компании своего померанского шпица исполнила оперу Джузеппе Верди. Соответствующим видео супруга Дмитрия Пескова поделилась в Instagram.
В своем профиле Татьяна Навка опубликовала ролик, где ее домашняя собака сидит в коляске. Сама автор публикации находится по ту сторону камеры и пытается петь оперу “Травиата” авторства Джузеппе Верди. Померанский шпиц, глядя на свою хозяйку, начинает ей забавно подвывать, а иногда их звучание даже сливается.
В комментариях большинство подписчиков умилились видео, отметив, что Татьяна Навка и ее пес уже являются состоявшимся творческим тандемом. Однако не все фолловеры оценили ролик, некоторые заявили, что такой громкий звук неприятно давит на перепонки собаки, а посредством воя она пытается компенсировать напряжение.