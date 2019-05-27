Дочь лидера группы "Кар-Мэн" Сергея Лемоха пытается избавиться от алкогольной зависимости

Людмила Лемох вспоминает детские годы, говоря, что уже в то время Сергей Лемох мало интересовался детьми и не поддерживал материально. Музыкант и его группа были невероятно популярны и получали за выступления огромные гонорары, однако он копил средства на собственное жильё, в котором живёт в настоящее время, а семья денег от него не получала. С супругой Лемех развёлся тайно, когда дети были уже взрослые. Тем не менее Людмила тяжело пережила предательство отца. К тому же вскоре умерла мать, что окончательно сломало девушку и она пристрастилась к спиртному, пишет «Teleprogramma».Сейчас Людмила Лемох лечится в столичном центре от алкогольной зависимости, но не знает, кто оплачивает реабилитацию. От отца ей нужно не много – небольшая материальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Минимального проявления заботы, которой дочь не видела в детстве, будет достаточно для налаживания нормальных семейных отношений и возможного примирения после долгих лет безразличия.

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Автор: Шевцова Наталья

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