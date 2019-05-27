В РФ государство покроет расходы на курортное и санаторное лечение для некоторых льготников
В России государство возьмет на себя покрытие расходов на курортное, а также санаторное лечение некоторых категорий льготников. При этом для того, чтобы получить путевку, будет достаточно необходимых медицинских документов.
В РФ официально вступает в силу новый приказ со стороны Минтруда, касающийся выдачи путевок для льготных категорий граждан. В частности, рассчитывать на бесплатное курортное и санаторное лечение могут ветераны времен ВОВ, люди с инвалидностью, в том числе военного периода, блокадники и те, кто подвергался радиации. На один день пребывания на лечебно-оздоровительных процедурах из бюджета будет выделяться чуть больше 1,2 тысячи рублей.
При этом период пребывания на курорте будет зависеть от того, к какой категории относится человек, он может составить и 18 дней, и более 40. Чтобы иметь возможность получения путевки, необходимо предоставить справки из больницы и медицинские документы.