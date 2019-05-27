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Шоу-бизнес

Появление Валентина Гафта в инвалидной коляске на шоу “Судьба человека” довело Светлану Немоляеву до слез

Актриса Светлана Немоляева не смогла сдержать слез после появления 83-летнего Валентина Гафта на съемках программы “Судьба человека”. В студию артист приехал на инвалидной коляске.
Появление Валентина Гафта в инвалидной коляске на шоу “Судьба человека” довело Светлану Немоляеву до слез

Недавно Немоляева снималась в шоу Бориса Корчевникова, когда в студии появился Валентин Гафт. Артистка была удивлена тому, что 83-летний актер приехал ее поддержать, ведь ей известно, что у коллеги по цеху проблемы со здоровьем и он практически не встает. Однако это не помешало близкому другу актрисы присутствовать на съемках.
Появление Валентина Гафта в инвалидной коляске на шоу “Судьба человека” довело Светлану Немоляеву до слез

Сама Светлана Немоляева не могла сдержать слез, понимая, насколько сложно Гафту было приехать на шоу. Она считает непростым шагом демонстрацию своей слабости прилюдно, ведь зрители не привыкли видеть актера слабым и болезненным. Артистка благодарна коллеге за его поступок, а также она отметила, передают “Дни.ру”, что в студии Гафт даже о чем-то говорил и вспоминал о совместных с Немоляевой проектах.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 07:55


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