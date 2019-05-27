Зарубежные СМИ включили Анастасию Заворотнюк в рейтинг самых красивых россиянок
Отечественная актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк попала в рейтинг самых красивых россиянок, составленный зарубежными СМИ. 48-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» занимает в списке четвёртую строчку.
Согласно рейтингу зарубежных СМИ, самой красивой женщиной России является популярная актриса театра и кино Елизавета Боярская. Вторую строку занимает отечественная исполнительница Полина Гагарина, а замыкает тройку лидеров известная российская актриса Екатерина Гусева.
В десятке самых красивых россиянок кроме лидеров рейтинга и занявшей четвёртое место Анастасии Заворотнюк такие отечественные знаменитости: Кристина Пименова, Агния Дитковските, экс-ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая, Светлана Ходченкова, фигуристка Юлия Липницкая и другие.