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Шоу-бизнес

Стас Михайлов пожаловался на неискренних коллег

Отметивший недавно свой 50-летний юбилей российский исполнитель Стас Михайлов пожаловался на коллег, которые не смогли найти для него искренние слова. При этом артист поблагодарил пришедшего на торжество Филиппа Киркорова.
Стас Михайлов пожаловался на неискренних коллег

Пока пользователи Сети обсуждают преображения во внешности Стаса Михайлова, сам он, кажется, озабочен совершенно другими проблемами, на которые намекнул в своем Instagram-аккаунте. Знаменитый певец опубликовал фото, на котором позирует в обнимку с Филиппом Киркоровым и поблагодарил друга, который пришел и отметил вместе с ним 50-летний юбилей. При этом Стас Михайлов в сопровождении к снимку подметил, что немногие смогли найти для него искренние слова. Многочисленные подписчики исполнителя согласились с мнением своего кумира, признав, что Киркоров действительно зажег под песню «Девочка-лето», однако отмечают, последний концерт сделал именно любимый певец. Пользователи благодарят артиста за потрясающее выступление, которое подарило им невероятные эмоции, и за глубокие и чувственные премьеры новых песен.

«Спасибо вам за Ваши самые трогательные и самые красивые песни ведь они все в основном посовещаются женщинам! С днём рождения Вас! У Вас, правда великолепная семья и Вы Мужчина с большой буквы! Настоящий муж, отец и уверена - лучший друг для своих друзей! Счастья вам неземного и всего самого лучшего, пусть у вас сбудется всё, что загадали в свои 50», - продолжают присылать поздравления подписчики.
Стас Михайлов пожаловался на неискренних коллег

Пост Стаса Михайлова о неискренности коллег собрал свыше 12 000 отметок «Нравится» и огромное количество комментариев.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 08:11


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