Джеймс Макэвой покидает актерский состав “Людей Икс”
Шотландский актер Джеймс Макэвой заявил о том, что официально покидает актерский состав “Людей Икс”. Его слова прозвучали в рамках презентации новой части фантастической ленты.
Недавно Джеймс Макэвой побывал в Москве, участвуя в продвижении фильма “Люди Икс: Темный Феникс”. В интервью ТАСС актер рассказал о своем экранном персонаже, отметив, что в новой части раскрываются тщеславие профессора Икс и его эго. Говоря о съемках в продолжении, гость отметил, что для него и его героя история окончена, он не собирается снова возвращаться к этому образу. Кроме того, Disney и Marvel в ближайшем будущем не планируют выпускать новых частей “Людей Икс”, и даже если со временем франшиза получит свое продолжение, Макэвою об этом ничего не известно.
За время своего пребывания в Москве звезда “Сплита” успел не только поработать, но и прогуляться по Красной площади. Кроме того, Джеймс Макэвой посетил студию шоу “Вечерний Ургант”.