Медики озвучили ранние признаки деменции, которые нельзя игнорировать

Статистика становится хуже с каждым годом, а к 2030 году количество страдающих от деменции может увеличиться втрое. Выявить развитие слабоумия можно по нескольким параметрам. Одним из первых выступает потеря кратковременной памяти. Хотя порой дело действительно в забывчивости, при частом повторении лучше пойти к врачу. Также начало деменции проявляет себя неспособностью вспомнить знакомые слова или подобрать необходимые в процессе разговора.У людей со слабоумием частым явлением становятся постоянные перепады настроения, гнев и тревожность могут сменяться ощущением счастья. Более явным сигналом выступает неспособность вспомнить о дне рождения или важной дате, со временем путаться индивид начинает даже в привычных вещах, например, забывает, куда следует наливать чай. Поводом для волнения служит и то, если человек повторяет одно и то же по несколько раз, но сам этого не замечает.

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Автор: Марина Вебер

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