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Здоровье

Медики назвали 9 главных продуктов для продления молодости

Эксперты утверждают, что сбалансированный рацион действительно способен замедлить процессы старения. В помощь людям, которые планируют как можно дольше оставаться красивыми, специалисты составили Топ-9 продуктов, помогающих продлить молодость.
Медики назвали 9 главных продуктов для продления молодости

На первом месте списка оказался натуральный йогурт. Данный кисло-молочный продукт способствует оздоровлению микробиоты кишечника, от которой, согласно последним исследованиям, зависят иммунитет и защита клеток от воздействия агрессивных молекулами. На второй позиции расположился арбуз, богатый на антиоксиданты. Третья строчка досталась жирным сортам рыбы. Эксперты утверждают, что две порции блюда с этим ингредиентом в неделю помогают уменьшить риски возникновения когнитивных нарушений, которые являются главными маркерами старения. Далее в списке идет черника, содержащая большое количество антиоксидантов, и апельсины, известные как прекрасный поставщик коллагена, влияющего на состояние кожи. Шестое место досталось авокадо, в плодах которого содержатся жирные кислоты. На седьмой строчке расположилась брокколи. Этот вид капусты стимулирует выработку коллагена, который делает кожу эластичной и упругой. Помимо этого в брокколи содержится большое количество витамина С, способного защищать кожные покровы от воздействия внешних агрессивных факторов.

Восьмое место досталось орехам, которые богаты витамином Е, протеином и жирными кислотами омега-3. Данный комплекс прекрасно борется с морщинами. Замыкает список овсянка. В ней содержатся полезные вещества, которые положительно влияют на увлажнение кожи, и кремний, благотворно сказывающийся на клеточной структуре и предупреждающий появление морщин.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 08:38


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