Звезда “Папиных дочек” Лиза Арзамасова покорила поклонников элегантным образом
Отечественная актриса Лиза Арзамасова покорила многочисленных поклонников элегантным образом. В таком виде перед фолловерами звезда “Папиных дочек” предстала на фото в Instagram.
На опубликованном в соцсети снимке Лиза Арзамасова позирует в костюме, состоящем из длинной светлой юбки и короткого топа с прозрачной тканью на спине. Звезда “Папиных дочек” отметила, что кадр сделан в Железноводске, куда она приехала недавно. Актриса пообещала впоследствии поделиться с подписчиками большим количеством снимков из поездки.
В комментариях фолловеры страницы Лизы Арзамасовой начали активно засыпать кумира комплиментами, отмечая, что артистка выглядит очень стильно и элегантно в таком образе. С момента размещения оценить публикацию “лайками” успели почти 10 тысяч пользователей Сети.