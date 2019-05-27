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Шоу-бизнес

Звезда “Папиных дочек” Лиза Арзамасова покорила поклонников элегантным образом

Отечественная актриса Лиза Арзамасова покорила многочисленных поклонников элегантным образом. В таком виде перед фолловерами звезда “Папиных дочек” предстала на фото в Instagram.
Звезда “Папиных дочек” Лиза Арзамасова покорила поклонников элегантным образом

На опубликованном в соцсети снимке Лиза Арзамасова позирует в костюме, состоящем из длинной светлой юбки и короткого топа с прозрачной тканью на спине. Звезда “Папиных дочек” отметила, что кадр сделан в Железноводске, куда она приехала недавно. Актриса пообещала впоследствии поделиться с подписчиками большим количеством снимков из поездки.

В комментариях фолловеры страницы Лизы Арзамасовой начали активно засыпать кумира комплиментами, отмечая, что артистка выглядит очень стильно и элегантно в таком образе. С момента размещения оценить публикацию “лайками” успели почти 10 тысяч пользователей Сети.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:43


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