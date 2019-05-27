EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Культура

Виталий Соломин мечтал повторить судьбу Андрея Миронова и умереть "под софитами"

Известный российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Виталий Соломин при жизни завидовал Андрею Миронову, говоря о том, что тоже хотел бы умереть «под софитами» во время выступления. Возможно, артист что-то предчувствовал, так как повторил судьбу коллеги, ему стало плохо на сцене и через месяц, 27 мая 2002 года, он скончался в больнице.
Виталий Соломин мечтал повторить судьбу Андрея Миронова и умереть "под софитами"

Виталий Соломин сыграл множество ролей в кино и театре, но особенно запомнился зрителям как доктор Ватсон из фильма о Шерлоке Холмсе. Карьера у артиста сложилась успешно, а вот в личной жизни его долго преследовали неудачи. Первый брак закончился после измен супруги, второй жене изменял уже сам Соломин. Несмотря на проблемы в семье, Мария Леонидова смогла простить предательство и частые увлечения мужа, после смерти вспоминая только о счастливых моментах.

Ещё при жизни Виталий Соломин нередко говорил, что хотел бы повторить судьбу Андрея Миронова, который до последних дней жизни выступал на сцене и умер после кровоизлияния в мозг, произошедшего во время спектакля на гастролях в Риге. В итоге так и получилось – артисту стало плохо 24 апреля 2002 года во время игры в постановке «Свадьба Кречинского». Больше месяца Соломин провёл в коме и умер 27 мая. В заключении о смерти врачи написали такой же диагноз, как и у Миронова – кровоизлияние.

Читайте также: Организатор «Евровидения-2019» может применить санкции против Исландии

Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 09:00


Читайте также
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу
Принц Уильям и Кейт Миддлтон навестили новорожденного сына
Сергей Соседов заподозрил “Евровидение” в накрутке голосов
Настасья Самбурская помогла установить памятник Татьяне
Отсутствовшая из-за проблем со здоровьем Татьяна Доронина
Сергей Лазарев намерен привезти «Евровидение-2020» в Сочи
Отец финалиста шоу “Голос. Дети” Валерия Кузакова рассказал
Депутата из Прикамья Илью Кузьмина пригласили на шоу «Давай
Людмила Гаврилова была в зале, когда Андрею Миронову стало
Составлен ТОП лучших фильмов десятилетия от кинокритиков
Долгий путь к славе и смертельная болезнь: Любови Полищук
Принц Гарри отправится в Рим, снова оставив Меган Маркл с
Добавление комментария
Последние новости
27.05, 09:07 Дима Билан на архивном видео показал школьный последний
27.05, 09:00 Эксперты рассказали, какие продукты нельзя хранить в
27.05, 09:00 Виталий Соломин мечтал повторить судьбу Андрея Миронова
27.05, 08:49 Ученые: Сверхурочная работа повышает смертность при
27.05, 08:43 Звезда “Папиных дочек” Лиза Арзамасова покорила
27.05, 08:38 Медики назвали 9 главных продуктов для продления
27.05, 08:30 Медики озвучили ранние признаки деменции, которые нельзя
27.05, 08:23 Джеймс Макэвой покидает актерский состав “Людей Икс”
27.05, 08:19 Зарубежные СМИ включили Анастасию Заворотнюк в рейтинг
27.05, 08:11 Стас Михайлов пожаловался на неискренних коллег
27.05, 08:01 В РФ государство покроет расходы на курортное и
27.05, 07:55 Появление Валентина Гафта в инвалидной коляске на шоу
27.05, 07:47 Померанский шпиц Татьяны Навки вместе с ней “спел” оперу
27.05, 07:41 Дочь лидера группы "Кар-Мэн" Сергея Лемоха пытается
27.05, 07:36 В России таксистам хотят запретить работать сверх нормы
27.05, 07:36 Специалисты «За Рулем» оценили шины Viatti Bosco A/T
27.05, 07:19 Сын миллиардера Валерия Маркелова поделился первым фото
27.05, 07:07 Эксперты рассказали об опасности кальмаров к пиву и
27.05, 07:04 Дочь Михаила Боярского Елизавета согласна со мнением
27.05, 06:45 Ученые нашли ответственные за устойчивость организма к