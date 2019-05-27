Виталий Соломин мечтал повторить судьбу Андрея Миронова и умереть "под софитами"
Известный российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Виталий Соломин при жизни завидовал Андрею Миронову, говоря о том, что тоже хотел бы умереть «под софитами» во время выступления. Возможно, артист что-то предчувствовал, так как повторил судьбу коллеги, ему стало плохо на сцене и через месяц, 27 мая 2002 года, он скончался в больнице.
Виталий Соломин сыграл множество ролей в кино и театре, но особенно запомнился зрителям как доктор Ватсон из фильма о Шерлоке Холмсе. Карьера у артиста сложилась успешно, а вот в личной жизни его долго преследовали неудачи. Первый брак закончился после измен супруги, второй жене изменял уже сам Соломин. Несмотря на проблемы в семье, Мария Леонидова смогла простить предательство и частые увлечения мужа, после смерти вспоминая только о счастливых моментах.
Ещё при жизни Виталий Соломин нередко говорил, что хотел бы повторить судьбу Андрея Миронова, который до последних дней жизни выступал на сцене и умер после кровоизлияния в мозг, произошедшего во время спектакля на гастролях в Риге. В итоге так и получилось – артисту стало плохо 24 апреля 2002 года во время игры в постановке «Свадьба Кречинского». Больше месяца Соломин провёл в коме и умер 27 мая. В заключении о смерти врачи написали такой же диагноз, как и у Миронова – кровоизлияние.