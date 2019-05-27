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Здоровье

Ученые: Сверхурочная работа повышает смертность при сердечных заболеваниях

Сверхурочная работа способна выступать одним из факторов, повышающих риск смерти от сердечных заболеваний. Соответствующие заключения сделаны британскими учеными, представляющими Университетский колледж в Лондоне, при поддержке коллег из Финского института профессионального здоровья.
Ученые: Сверхурочная работа повышает смертность при сердечных заболеваниях

Ученые в ходе работы изучили данные более 10 тысяч граждан, проходивших медосмотры в разные годы. В учет принималась также продолжительность рабочего дня у участников исследования. В итоге оказалось, что переработка даже на три часа и больше того способна повышать смертность при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы, из-за сердечных приступов или стенокардии, притом риски возрастают до 60%.

Отчасти ученые связывают такую взаимозависимость с тем, что сверхурочная работа нередко наблюдается в условиях жесткой конкуренции и высокого уровня концентрации, что может становиться причиной стресса. Из-за последнего в организме может развиваться воспаление, отрицательно воздействующее на сердечно-сосудистую систему. Также негативный эффект оказывает и недостаток сна.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:49


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