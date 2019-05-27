Дима Билан на архивном видео показал школьный последний звонок
Отечественный исполнитель Дима Билан поделился с поклонниками архивным видео, где присутствует в том числе последний звонок в школе. Соответствующий ролик 37-летний артист разместил в Instagram.
В ролике показаны разные моменты из детства и юности Димы Билана, на некоторых кадрах он еще совсем маленький, другие сняты уже в старших классах школы. Становится ясно, что будущий артист уже тогда активно выступал на различных мероприятиях, наслаждаясь возможностью петь для зрителей. Всем выпускникам исполнитель передал привет, а сопроводил видео композицией “Про белые розы”, выпущенной им недавно.
В комментариях фолловеры отметили, что уже тогда, в начале своего пути, Дима Билан был очень целеустремленным и харизматичным. “Какие теплые и трогательные кадры”, — отметил кто-то из юзеров, а просмотреть видео успели почти 415 тысяч человек.