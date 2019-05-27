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Наука

Ученые: Утренние прогулки под солнцем способствуют похудению

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго провели научное исследование, по итогам которого пришли к выводу, что утренние прогулки под солнцем способствуют эффективному похудению. Специалисты утверждают - чем раньше солнечные лучи начинают воздействовать на организм человека, тем интенсивнее у него уменьшается ИМТ.
Ученые: Утренние прогулки под солнцем способствуют похудению

Выводы, сделанные по итогам проведенной работы, подтверждены экспериментальным путем. Участниками исследования стали 54 представителей обоих полов в возрасте 30 лет. На протяжении недели добровольцы, которые носили на запястье специальное устройство, осуществляющее замеры длительности воздействия солнечных лучей и продолжительность сна, ежедневно выходили на улицу ранним утром. Результаты эксперимента доказали, что утренние прогулки на солнце способствуют уменьшению индекса массы тела. Как заметили ученые, участники эксперимента стали выглядеть более стройными.

По словам авторов исследования, чтобы добиться результата прогулки должны длиться не менее 30 минут, а совершать их нужно с 8 до 12 часов дня. Каждый час на солнце яркостью в 500 люкс способствует потере 1,28 ИМТ. При этом максимальный эффект достигается в зависимости от того, насколько рано выходит человек на прогулку. Чем раньше начинают воздействовать солнечные лучи, тем ниже будет показатель индекса.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 09:12


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