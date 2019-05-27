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Здоровье

Индийские хирурги удали самую большую в мире опухоль головного мозга

Индийские хирурги провели операцию по удалению самой большой в мире опухоли мозга. Новообразование развивалось у пациента на протяжение двух десятков лет, в итоге достигнув пяти килограммов и имело размер равный ещё одной голове.
Индийские хирурги удали самую большую в мире опухоль головного мозга

Опухоль у жителя Индии начала развиваться в 11-летнем возрасте, но за помощью к медикам он спешил обращаться, так как при операции умер его брат и он опасался повторить судьбу родственника. В итоге на хирургическое вмешательство пациент согласился только в 31 год, когда новообразование достигло гигантских размеров и веса.

Индийские хирурги в течение 10 часов удаляли 5-килограммовую опухоль, проведя успешную и в своём роде уникальную операцию. Сейчас прооперированный индиец проходит реабилитацию и чувствует себя нормально. Медики отмечают, новообразование было злокачественным и удивительно, что столь длительное развитие не закончилось смертью пациента, как случается в большинстве подобных случаев.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 09:19


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