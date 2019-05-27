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Наука

Ученые назвали неожиданную пользу жары

Ученые из Германии назвали неожиданную пользу жары. При высоких температурах воздуха у женщин растет производительность труда. Материалы данного исследования обнародованы на страницах журнала PLOS One.
Ученые назвали неожиданную пользу жары

Сообщается, что при жаре женщины лучше справляются с поставленными задачами. По словам исследователей, выгода от увеличения температурных показателей больше, чем потеря производительности у мужчин.

В научной работе согласились принять участие 500 женщин и мужчин, которые проходили предложенные им тесты при постоянно изменяющейся температуре воздуха. В процессе проведения данного эксперимента показатели менялись с 16 до 32 градусов по Цельсию. Авторы исследования предложили участникам без использования калькулятора складывать двузначные числа, составлять слова из непроизвольного набора букв и решать задачи на логику.

Результаты показали, что со всеми заданиями женщины легче справлялись при жаре, в то же время мужчинам больше подходила низкая температура. Однако представители сильного пола лучше выполняли упражнения на логику при повышении показателей. Как считают ученые, оптимальной производительности труда можно добиться в случае увеличения температуры воздуха в офисных помещениях.

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Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:24


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