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Здоровье / Авторские материалы

Эксперты рассказали, какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Большое количество продуктов выбрасывается из-за неправильного хранения, о чем рассказали специалисты из австралийской компании по борьбе с отходами Amanda Kane. Также эксперты рассказали, что лучше не держать в холодильнике.
Эксперты рассказали, какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Картофель, лук и чеснок всегда должны храниться вне холодильника, так как они чувствуют себя намного лучше в темном месте, которое не охлаждается. Практика охлаждения помидоров ниже 12 градусов по Цельсию ограничивает их способность генерировать вещества, способствующие возникновению аромата и вкуса. Авокадо тоже не стоит оставлять в холодильнике, хранить там можно только мякоть после того, как продукт разрезан, но важно не давать воздуху воздействовать на фрукт, чтобы он не стал коричневым.

Ассортимент фруктов, в том числе яблоки, груши и киви, лучше хранятся вне холодильника, что также может помочь другим продуктам дольше оставаться свежими. Это потому, что все фрукты и овощи выделяют природный дозревающий газ, называемый этиленом. Последний в состоянии влиять на скорость созревания других фруктов и овощей, окружающих их.

Хранение в холодильнике влияет на вкус тропических фруктов, которые тоже выделяют высокий уровень этилена. Манго и ананасы хранятся в прохладном месте только после того, как были разрезаны.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:00


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