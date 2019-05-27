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Пародия «Джон Сноу Уик» оказалась в разы лучше «Игры престолов-8»

Пародия «Джон Сноу Уик» оказалась в разы лучше «Игры престолов-8». К такому выводу после просмотра видео пришли многочисленные зрители. Главную роль в пародии исполнил артист, внешне похожий на Кита Хэрингтона.
Пародия «Джон Сноу Уик» оказалась в разы лучше «Игры престолов-8»

Финальная серия последнего сезона американского фэнтезийного телесериала «Игра престолов» и третья часть франшизы «Джоун Уик» появились на экранах почти одновременно. Киношники решили провести необычный эксперимент и «скрестить» эти проекты, а заодно посмотреть, что произойдет, если Джона Сноу обучить приемчикам Киану Ривза. В новом ролике персонаж Хэрингтона умело сражается с вооруженными врагами и делает это достаточно эффектно. Победить главный персонаж противнику не помогли ни арбалеты, ни мечи, ни воинственный настрой, ни злость.

Зрители пришли от пародии в восторг. Пользователи Сети пишут, что ролик получился даже лучше чем сама «Игра престолов», и благодарят кинематографистов за прекрасную постановку и замечательную операторскую работу. Сцена, по мнению большинства, получилась очень драматичной, но это лучше, чем то, что делал Сноу в восьмом сезоне.

«Боже мой! Это в 99999 раз лучше, чем восьмой сезон «Игры престолов», «Это было просто супер! Здесь было видно все, в отличие от третьей серии «Игры престолов-8», - делятся впечатлениями зрители.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 09:29


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