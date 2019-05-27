Эксперты: Крестоцветные овощи защищают женщин от воспаления
Эксперты рассказали, что крестоцветные овощи защищают женщин от воспаления. Привычка кушать такие продукты снизит риск возникновения заболеваний сердца и рака.
В ходе исследования специалисты медицинского центра при Университете Вандербильта (Нэшвилл, США) обнаружили, что организм участвующих в испытаниях животных, которые употребляли различные виды капусты, менее подвержен воспалительным заболеваниям. Чтобы узнать, наблюдается ли подобный эффект в организме человека, эксперты провели эксперимент, в котором участвовали 1005 китайских женщин среднего возраста. С учетом того, какое количество крестоцветных овощей употребляли испытуемые в день, их поделили на группы. Специалистам удалось определить, что у тех, кто ел больше крестоцветных овощей, уровень молекул TNF-a, IL-1b и IL-6, вызывающих в крови воспаление, был ниже.
Эксперты отметили, что кроме свойства уменьшать воспалительные процессы, капуста содержат много кальция и белка. Также специалисты порекомендовали есть крестоцветные овощи с цветными, поскольку так человек будет получать больше ценных нутриентов.