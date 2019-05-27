«АвтоВАЗ»: Средний возраст владельца LADA составляет 35 лет
В компании «АвтоВАЗ» рассказали, кто наиболее часто покупает автомобили LADA. Установлено, что средний возраст владельца транспортного средства данной марки является 35 лет.
Если принимать во внимание статистику продаж новых автомобилей LADA, то их приобретают покупатели возрастом около 40 лет. Как правило, у этих людей есть семья, имеется прочно устоявшийся образ жизни. Покупатели понимают, что им необходимо, при этом LADA – не первая их машина, много времени они провели на вторичном рынке.
На сегодняшний день автомобили данной отечественной марки в большей степени отвечают потребностям старшего поколения, нежели молодежи. В приоритете у последней пока остаются иномарки.