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Авто

«АвтоВАЗ»: Средний возраст владельца LADA составляет 35 лет

В компании «АвтоВАЗ» рассказали, кто наиболее часто покупает автомобили LADA. Установлено, что средний возраст владельца транспортного средства данной марки является 35 лет.
«АвтоВАЗ»: Средний возраст владельца LADA составляет 35 лет

Если принимать во внимание статистику продаж новых автомобилей LADA, то их приобретают покупатели возрастом около 40 лет. Как правило, у этих людей есть семья, имеется прочно устоявшийся образ жизни. Покупатели понимают, что им необходимо, при этом LADA – не первая их машина, много времени они провели на вторичном рынке.

На сегодняшний день автомобили данной отечественной марки в большей степени отвечают потребностям старшего поколения, нежели молодежи. В приоритете у последней пока остаются иномарки.

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Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:37


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