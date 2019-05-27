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Экономика / Отдых

Россия заработала миллиарды на экспорте столовых приборов

За 2018 год Россия заработала свыше 50,1 млрд рублей посредством экспорта столовых приборов, а также изделий из металла. Соответствующие заключения сделаны по итогам исследования специалистами компании FinExpertiza.
Россия заработала миллиарды на экспорте столовых приборов

Экономисты отмечают, что указанный доход в 6,2 раза выше, нежели фиксировалось по итогам 2013 года, тогда выручка составляла около 8 млрд рублей. Отмечается, что порядка 70% поставок припадает на Алжир. Среди товаров металлургической отрасли вторая позиция по спросу у цинка и созданных из него изделий, тройку закрывает олово. Высокий интерес за рубежом проявляют к отечественным изделиям из свинца, черных металлов и меди.

В период с 2014 года по 2018 суммарная экспортная выручка металлургов продемонстрировала рост на 1,5 трлн рублей, достигнув отметки в 2,8 трлн. При этом свыше 65% от указанной суммы принесли продажи как черных металлов, так и изделий из них.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:42


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