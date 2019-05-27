Россия заработала миллиарды на экспорте столовых приборов

Экономисты отмечают, что указанный доход в 6,2 раза выше, нежели фиксировалось по итогам 2013 года, тогда выручка составляла около 8 млрд рублей. Отмечается, что порядка 70% поставок припадает на Алжир. Среди товаров металлургической отрасли вторая позиция по спросу у цинка и созданных из него изделий, тройку закрывает олово. Высокий интерес за рубежом проявляют к отечественным изделиям из свинца, черных металлов и меди.В период с 2014 года по 2018 суммарная экспортная выручка металлургов продемонстрировала рост на 1,5 трлн рублей, достигнув отметки в 2,8 трлн. При этом свыше 65% от указанной суммы принесли продажи как черных металлов, так и изделий из них.

Читайте также: В РФ государство покроет расходы на курортное и санаторное лечение для некоторых льготников

Автор: Марина Вебер

Добавление комментария

o