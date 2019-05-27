Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева два года борется с онкологическим заболеванием
Российская актриса и кинорежиссёр Александра Яковлева, запомнившаяся многим зрителям по фильмам «Чародеи» и «Экипаж», рассказала, что уже два года борется с онкологическим заболеванием. Услышав диагноз артистка впала в депрессию, но со временем поняла, что не нужно сдаваться перед болезнью.
Александра Яковлева недавно стала гостем программы «Привет, Андрей!», посвящённой болгарской провидице Ванге. В студии артистка открыла секрет, почему уже более трёх лет не появляется на телеэкране. Оказалось, врачи поставили Яковлевой страшный диагноз, выявив рак, причём болезнь два года назад уже была в запущенной стадии. Первой реакцией актрисы было потрясение, неверие и неприятие проблемы, впоследствии превратившееся в депрессию.
Александра Яковлева говорит, в жизни человека готовят ко многому, но никто не объясняет, как правильно принять факт смертельного диагноза, из-за чего пациенты часто остаются один на один с тяжёлой психологической проблемой, не имея возможности с кем-то поговорить об этом. Актрисе помогает лечащий врач, с самого начала настраивающий на борьбу с онкологией и не позволяющий «опустить руки».
Телеведущий Андрей Малахов услышав о болезни актрисы сразу предложил помощь. Александра Яковлева поблагодарила за предложение и рассказала, что ей помогает фонд Евгения Миронова и коллеги-железнодорожники, за что она им очень признательна.