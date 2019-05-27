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Шоу-бизнес

Саша Савельева после родов устроила фотосессию в спортивном костюме

Известная российская певица Саша Савельева устроила фотосессию в спортивном костюме через несколько месяцев после родов. На новом снимке она запечатлена возле водоема. Соответствующее фото появилось в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
Саша Савельева после родов устроила фотосессию в спортивном костюме

Саша Савельева в марте нынешнего года подарила супругу Кириллу Сафонову сына. К слову, у актера уже имеется взрослая дочь Анастасия. В социальных сетях солистка группы «Фабрика» обнародовала свежее фото. На нем она запечатлена в спортивном костюме и белых кроссовках.

В комментарии к снимку Савельева написала, что если все время посвящать работе и никогда не отдыхать, то можно стать богатым человеком, но оказаться на кладбище. У своих подписчиков артистка спросила, часто ли берут отпуск.

Певица уже показывало фото, на котором запечатлена во время прогулке с сыном. Для первенца звездная семья выбрал классическую коляску серого цвета.

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Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:52


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