Саша Савельева после родов устроила фотосессию в спортивном костюме
Известная российская певица Саша Савельева устроила фотосессию в спортивном костюме через несколько месяцев после родов. На новом снимке она запечатлена возле водоема. Соответствующее фото появилось в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
Саша Савельева в марте нынешнего года подарила супругу Кириллу Сафонову сына. К слову, у актера уже имеется взрослая дочь Анастасия. В социальных сетях солистка группы «Фабрика» обнародовала свежее фото. На нем она запечатлена в спортивном костюме и белых кроссовках.
В комментарии к снимку Савельева написала, что если все время посвящать работе и никогда не отдыхать, то можно стать богатым человеком, но оказаться на кладбище. У своих подписчиков артистка спросила, часто ли берут отпуск.
Певица уже показывало фото, на котором запечатлена во время прогулке с сыном. Для первенца звездная семья выбрал классическую коляску серого цвета.