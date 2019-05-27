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Шоу-бизнес

“Родненький”: Максим Галкин показал, как сын и дочь встречают его с гастролей

Отечественный телеведущий Максим Галкин продемонстрировал поклонникам, как сын и дочь радостно встречают его с гастролей. Соответствующим видео шоумен поделился на просторах Instagram.
“Родненький”: Максим Галкин показал, как сын и дочь встречают его с гастролей

В последние недели Максим Галкин активно гастролирует, выступая не только в России, но и за рубежом. Какое-то время артист отсутствовал дома и мог общаться с семьей только посредством видеосвязи, но недавно телеведущий вернулся домой. Встречать отца бросились Гарри и Лиза. Оба ребенка рады приезду родителя, а дочь назвала Галкина “родненьким” и “любименьким”. После этого наследники артистка начали рассказывать о том, как у них растут зубы. Также в финале можно слышать голос Аллы Пугачевой, которая тоже вышла встречать мужа.

В комментариях фолловеры назвали кумира счастливым человеком, поскольку у него есть те, кто всегда ждет его дома. Публика отметила искренность Гарри и Лизы, а просмотреть ролик успели свыше 665 тысяч раз.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:03


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