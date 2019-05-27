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Экономика

На сколько подорожают б/у машины нынешним летом рассказали эксперты

За последние 5 лет стоимость новых автомобилей выросла на 60%, при этом рост цен продолжается и в настоящее время. В качестве альтернативы профильные эксперты изучили рынок б/у машин и узнали, на сколько они подорожают нынешним летом.
На сколько подорожают б/у машины нынешним летом рассказали эксперты

Поскольку на рынке новых автомобилей продолжается рост ценников, структура спроса начинает меняться в пользу бюджетных компактных автомобилей. При этом большинство покупателей предпочитают уходить на вторичный рынок. Дело в том, что они не готовы отказаться от престижа и комфорта, приобретая машину меньшего класса. Как следствие рынок подержанных автомобилей продолжает демонстрировать рост. Клиенты, которые отказались на покупки новой машины на первичном рынке в пользу приобретения авто на вторичном, предпочитают выбирать транспортные средства среднего и бизнес-класса, отличающиеся небольшим или умеренным пробегом. Поэтому можно предположить, что именно они и начнут дорожать в первую очередь.

Рост ценников на такие машины будет зависеть от класса и модели, передает Life. Вероятнее всего, он будет колебаться в пределах от 2-3 до 10-12%. При этом в целом объем рынка б/у машин, по итогам текущего года, вряд ли претерпит сильные изменения.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 09:58


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