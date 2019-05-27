Ирина Пегова рассказала, как спорт помогает ей в творчестве
Российская актриса театра и кино Ирина Пегова рассказала о том, как спорт помогает ей в творчестве. По словам знаменитости, занимаясь на беговой дорожке, она максимально концентрируется на своих мыслях.
Благодаря спорту Ирина Пегова не только держит себя в форме, но и заряжает новыми творческим идеями. У нее есть целый час, чтобы побыть наедине с собственными мыслями. В процессе тренировки актриса повторяет текст роли, которого бывает очень много.
Подписчики знаменитости оценили ее совет. Они сделали звезде фильма «Прогулка» множество комплиментов.