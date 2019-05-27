Продавщица в магазине довела до истерики беременную экс-звезду “Дома-2” Сашу Артемову
В Краснодаре продавщица в магазине парфюмерии довела до истерики Сашу Артемову, получившую известность во время участия в “Доме-2”. О неприятном инциденте беременная теледива рассказала посредством Instagram.
В своем профиле Саша Артемова поделилась фото, когда она находилась на 22 неделе беременности. Во время пребывания звезды “Дома-2” в аэропорту к ней подошла продавец духов и начала навязывать парфюм, уверяя, что он подойдет теледиве в ее положении. Экс-участнице телестройки стало некомфортно, поскольку она не собиралась покупать духи и старалась не привлекать внимание к своей беременности. Когда Артемова сказала продавцу, что она ведет себя некорректно, та ее проигнорировала и продолжила гнуть свою линию.
Из отдела теледива уходила со слезами, пытаясь найти утешение у своего возлюбленного. Избранник Саши Артемовой ее успокоил, купил беременной звезде “Дома-2” конфет, после чего они вернулись в Москву. Часть фолловеров кумира поддержали, а другие обвинили ее в чрезмерной “звездности” и привычке требовать к себе повышенного внимания.