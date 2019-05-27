Любовь Толкалина научилась танцевать кадриль на Венском балу
Известная российская актриса Любовь Толкалина научилась танцевать кадриль на Венском балу. В этом году она выступила в роли ведущей. Мероприятие состоялось в субботу, 25 мая, в Гостином дворе в Москве.
Целую ночь приглашенные на бал исполняли старинные танцы польку, вальс, кадриль. На празднике у Толкалиной появилась возможность освоить новые техники.
По словам актрисе, она пережила непередаваемые эмоции. Опытный наставник Станислав Попов научил танцевать ее кадриль. Для мероприятия Любовь Толкалина выбрала роскошное платье светло-голубого цвета с вырезом на стене и подолом. Гости бала отметили, что она выглядела неотразимо и светилась от счастья. Образ актрисы оценили и подписчики в социальной сети Instagram, которые написали ей множество положительных комментариев.