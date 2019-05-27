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Шоу-бизнес

Любовь Толкалина научилась танцевать кадриль на Венском балу

Известная российская актриса Любовь Толкалина научилась танцевать кадриль на Венском балу. В этом году она выступила в роли ведущей. Мероприятие состоялось в субботу, 25 мая, в Гостином дворе в Москве.
Любовь Толкалина научилась танцевать кадриль на Венском балу

Целую ночь приглашенные на бал исполняли старинные танцы польку, вальс, кадриль. На празднике у Толкалиной появилась возможность освоить новые техники.

По словам актрисе, она пережила непередаваемые эмоции. Опытный наставник Станислав Попов научил танцевать ее кадриль.
Для мероприятия Любовь Толкалина выбрала роскошное платье светло-голубого цвета с вырезом на стене и подолом. Гости бала отметили, что она выглядела неотразимо и светилась от счастья. Образ актрисы оценили и подписчики в социальной сети Instagram, которые написали ей множество положительных комментариев.

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Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:32


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