Аналитики определили максимальное падение ипотечных ставок в 2019 году
Аналитики определили максимальное падение ипотечных ставок в 2019 году. По словам специалистов, ипотека в нынешнем отчетном периоде не сможет продемонстрировать рост, который наблюдался ранее.
В 2018 году ипотечная ставка достигла своего исторического минимума в 9,6%. Как пояснила аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова журналистам RG.ru, по итогам 2018 года застройщики отчитались о значительных финансовых успехах и росте количества заключенных контрактов. При этом они признали, что драйвером первичного рынка стала именно ипотека, рост контрактов по которой достиг 35%. Число сделок без нее увеличилось лишь на 5%. В 2019 году рынок может показать более скромные результаты, вероятнее всего, объемы заключенных сделок снизятся на 5-15%. После пережитого в 2018 году бума темпы могут замедлиться.
В 2019 году Центральный банк поставил цель снизить ставки по ипотечным кредитам до 9, а затем и до 8 процентов. Для этого потребуется возобновление ЦБ России курса на снижение ключевой ставки, однако ожидать смягчения денежно-кредитной политики ранее второго полугодия не стоит. В этот период инфляция, скорее всего, после ускорения стабилизируется и начнет снижаться. Но даже в этом случае ключевая ставка вряд ли опустится с нынешних 7,75% ниже 7%. Таким образом, снижение ставок по ипотечным кредитам возможно максимум до 9%.