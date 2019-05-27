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Авто

Составлен рейтинг самых красивых кабриолетов современности

Среди российских автолюбителей авто с откидным верхом не пользуются особой популярностью, их редко можно увидеть на дорогах страны, тем не менее на мировом рынке они довольно востребованы. Автоэксперты составили рейтинг самых красивых кабриолетов современности, сходящих с конвейеров известных производителей.
Составлен рейтинг самых красивых кабриолетов современности

Первую строчку рейтинга эксперты отдали представителю итальянского автопрома – кабриолету Alfa Romeo 4C Spider с 1,7-литровым турбомотором, выдающим мощность 275 лошадиных сил. На второй позиции разместился «немец» Porsche 911 Carrera S Cabriolet. Стоимость этого авто в России «стартует» от 7 млн 750 тыс. рублей. Модель оснащена 3,0-литровым мотором мощностью 450 «лошадей».
Составлен рейтинг самых красивых кабриолетов современности

Замыкает тройку лидеров британский Jaguar F-Type с 2,0-литровым двигателем, выдающим мощность 300 л.с. Также вошли в рейтинг английский Aston Martin V12 Vantage S c 6,0-литровым мотором, «немцы» Audi R8 V10 Spyder и Mercedes-Benz SLC, итальянский Ferrari 488 Pista Spider и другие авто известных брендов.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 10:14


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