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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли смогли помириться после развода ради детей

Брэд Питт и Анджелина Джоли смогли помириться после официального развода. По утверждениям инсайдеров издания ET, актеры встретились и в спокойной обстановке обсудили свои проблемы.
Брэд Питт и Анджелина Джоли смогли помириться после развода ради детей

По утверждениям источника, Питт и Джоли пришли к заключению, что оба должны двигаться дальше, поэтому между ними не осталось неприязни, как и сопровождавших развод драм. Бывшие супруги намереваются приложить максимум усилий, чтобы их общие дети не испытывали нехватку внимания со стороны родителей и не становились жертвами разногласий между экс-возлюбленными.
Брэд Питт и Анджелина Джоли смогли помириться после развода ради детей

После оформления развода у Брэда Питта имеется возможность видеться с детьми несколько раз в месяц. Пока это происходит в присутствии семейного психолога, однако актер надеется, что в будущем он получит право проводить время с наследниками в более комфортной и неформальной обстановке. Источник также добавил, что дети знаменитостей рады, что их родители нашли общий язык.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:42


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