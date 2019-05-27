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Шоу-бизнес

После свадьбы с Меган Маркл принц Гарри резко прекратил общение с близкой подругой

Принц Гарри резко прекратил контакты со своей близкой подругой Натали Пинкхэм, являющейся ведущей спортивного канала. Общение хороших друзей оборвалось после свадьбы родственника Елизаветы II и Меган Маркл.
После свадьбы с Меган Маркл принц Гарри резко прекратил общение с близкой подругой

По утверждениям инсайдеров, до свадьбы с Меган Маркл принц Гарри считал Пинкхэм своей лучшей подругой и часто делился с телеведущей личными тайнами и переживаниями. После женитьбы герцог Сассекский внезапно прекратил любое общение со знакомой, притом сделал это без какого-либо предупреждения и не объяснил мотивы своего поступка. Ведущая спортивного канала даже не получила приглашения на бракосочетание принца Гарри и с тех пор они не встречались.
После свадьбы с Меган Маркл принц Гарри резко прекратил общение с близкой подругой

Как передает The Sun, Натали Пинкхэм,очень обижена на бывшего друга, ведь часто его поддерживала, когда он в этом нуждался. В то же время она считает Меган Маркл хорошей партией для принца Гарри, предполагая, что ей под силу обуздать “горячий нрав” представителя королевской семьи.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:53


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