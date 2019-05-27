Екатерина Климова показала на фото глубокое декольте

После завершения спектакля в Хабаровске Екатерина Климова разместила фотографию в черно-белых тонах, на которой запечатлена вместе с коллегой по цеху Сергеем Алдониным. Новым постом актриса анонсировала гастроли во Владивостоке.Эта новость обрадовала фанатов Екатерины Климовой, после чего они стали спрашивать, какие еще города посетит знаменитость. Большинство подписчиков оценили глубокое декольте звезды последнего сезона «Молодежки». Под фото они написали множество комплиментов актрисе.

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Автор: Валерия Орлова

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