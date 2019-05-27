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В России магазины могут возобновить прием пустых бутылок за деньги

В магазинах на территории России может возобновиться практика приема пустых бутылок за деньги. Предложить новый механизм обращения со стеклотарой поручил Дмитрий Медведев.
В России магазины могут возобновить прием пустых бутылок за деньги

Реализацией поручения займутся сразу три отечественных ведомства, а именно представители Минпромторга, Минприроды, а также МЭР. Предполагается, что в магазинах могут снова начать принимать стеклянную тару, но не исключено также и то, что сдать россияне получат возможность даже более распространенную полимерную. Свои инициативы по данному вопросу министерства должны официально представить не позднее 15 июня.

Как передают “Известия”, таким образом власти надеются создать мотивацию для жителей России по сбору коммунальных отходов, которые впоследствии отправятся на переработку. Не исключено, что будет применяться знакомая в Европе и США практика, где устанавливают принимающие тару автоматы, “вознаграждающие” деньгами.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:02


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