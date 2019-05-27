EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Технологии

Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10

Компания Samsung решила воспользоваться ситуацией с телефонами Huawei, заодно прорекламировав свои гаджеты. Так, Galaxy S10 можно купить со скидкой, если принести в магазин для обмена смартфон Huawei или Honor.
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10

Затеянная правительством Соединенных Штатов конфронтация с китайской компанией Huawei создала отличные условия для их конкурентов. Ажиотажем уже умело воспользовалась южнокорейская корпорация Samsung. Так, в торговых ее точках каждый желающий может получить скидку при покупке модели Galaxy S10. Для этого необходимо принести для обмена смартфон Huawei или Honor.

В рамках программы Trade-in компания Samsung предлагает целый список скидок, в зависимости от сданных моделей телефонов. Тем не менее, специалисты рынка отмечают отсутствие в этом перечне флагманов Huawei P30 и Honor 30. Пока наиболее выгодные условия обмена действуют только в Сингапуре, в российских магазинах размеры скидок при обмене существенно меньше.

Эксперты рынка мобильных технологий уверены, что скандальные решения американской стороны помогут укрепить свои позиции многим конкурентам Huawei. Ранее о прекращении сотрудничества с опальной компанией уже заявила Google, что делает невозможным дальнейшее использование популярнейшей ОС Android, также новым устройствам этого производителя будут недоступны Google-карты и другие подобные продукты, Wi-Fi и стандартные карты памяти.

Читайте также: Российские алмазы хотят использовать для создания квантового компьютера

Автор: Еремеев Юрий
Сегодня, 10:20


Читайте также
Названы три весомые причины, почему американцы не обновляют
Huawei подготовил замену для Windows и Android
Производители смартфонов отказались от съемных аккумуляторов
Искусственный интеллект создал уникальный рецепт
Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50
Названы ключевые нововведения засекреченного iPhone 11
Журналисты назвали Топ-10 привычек пользователей, убивающих
Сверхманевренный истребитель Су-30СМ показали на видео
Ошибка в Steam привела к бесплатной раздаче нескольких
Эксперты назвали самые лучшие мобильные телефоны для 5G
Компания Huawei лишит смартфоны поддержки карт памяти
Четвероногий робот HyQReal на тестах сдвинул 3-тонный
Добавление комментария
Последние новости
27.05, 10:38 Аналитики определили максимальное падение ипотечных
27.05, 10:32 Любовь Толкалина научилась танцевать кадриль на Венском
27.05, 10:26 Продавщица в магазине довела до истерики беременную
27.05, 10:20 Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy
27.05, 10:14 Составлен рейтинг самых красивых кабриолетов
27.05, 10:09 Ирина Пегова рассказала, как спорт помогает ей в
27.05, 10:07 В Москве женщина отказалась забирать ребенка из игровой
27.05, 10:03 “Родненький”: Максим Галкин показал, как сын и дочь
27.05, 09:58 На сколько подорожают б/у машины нынешним летом
27.05, 09:52 Саша Савельева после родов устроила фотосессию в
27.05, 09:47 Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева два года
27.05, 09:42 Россия заработала миллиарды на экспорте столовых приборов
27.05, 09:37 «АвтоВАЗ»: Средний возраст владельца LADA составляет 35
27.05, 09:33 Эксперты: Крестоцветные овощи защищают женщин от
27.05, 09:29 Пародия «Джон Сноу Уик» оказалась в разы лучше «Игры
27.05, 09:24 Ученые назвали неожиданную пользу жары
27.05, 09:19 Индийские хирурги удали самую большую в мире опухоль
27.05, 09:12 Ученые: Утренние прогулки под солнцем способствуют
27.05, 09:07 Дима Билан на архивном видео показал школьный последний
27.05, 09:00 Эксперты рассказали, какие продукты нельзя хранить в