Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Компания Samsung решила воспользоваться ситуацией с телефонами Huawei, заодно прорекламировав свои гаджеты. Так, Galaxy S10 можно купить со скидкой, если принести в магазин для обмена смартфон Huawei или Honor.
Затеянная правительством Соединенных Штатов конфронтация с китайской компанией Huawei создала отличные условия для их конкурентов. Ажиотажем уже умело воспользовалась южнокорейская корпорация Samsung. Так, в торговых ее точках каждый желающий может получить скидку при покупке модели Galaxy S10. Для этого необходимо принести для обмена смартфон Huawei или Honor.
В рамках программы Trade-in компания Samsung предлагает целый список скидок, в зависимости от сданных моделей телефонов. Тем не менее, специалисты рынка отмечают отсутствие в этом перечне флагманов Huawei P30 и Honor 30. Пока наиболее выгодные условия обмена действуют только в Сингапуре, в российских магазинах размеры скидок при обмене существенно меньше.
Эксперты рынка мобильных технологий уверены, что скандальные решения американской стороны помогут укрепить свои позиции многим конкурентам Huawei. Ранее о прекращении сотрудничества с опальной компанией уже заявила Google, что делает невозможным дальнейшее использование популярнейшей ОС Android, также новым устройствам этого производителя будут недоступны Google-карты и другие подобные продукты, Wi-Fi и стандартные карты памяти.