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Происшествия

В Москве женщина отказалась забирать ребенка из игровой комнаты в ТЦ

В Москве женщина отказалась забирать своего ребенка из игровой комнаты в одном из торговых центров. Инцидент произошел в воскресенье, 26 мая.
В Москве женщина отказалась забирать ребенка из игровой комнаты в ТЦ

Как стало известно от руководителя пресс-службы ГУ МВД по городу Москве Юрия Титова, около половины первого дня гражданка привела в игровую комнату торгового центра на Лобненской улице сына и ушла. Через несколько часов за маленьким посетителем никто так и не пришел. Когда сотрудники администрации ТЦ позвонили матери, та заявила, что они могут «оставить его себе». После этого гражданка перестала отвечать на звонки. Работники торгово-развлекательного комплекса обратились в полицию.

Мальчика доставили в медицинское учреждение. Мать ребенка была задержана. Правоохранители начали доследственную проверку. Известно, что брошенному ребенку 6 лет. Остальные подробности выясняются.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 10:07


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