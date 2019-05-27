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Общество / Отдых

В детских домах по всей России обнаружены серьезные нарушения

В детских дома по территории всей России удалось обнаружить серьезные нарушения в работе учреждений. Это касается в том числе и предоставления воспитанникам медицинского обслуживания.
В детских домах по всей России обнаружены серьезные нарушения

Эксперты провели масштабные проверки в детдомах в разных регионах РФ. В итоге оказалось, что в некоторых учреждениях для детей зубы воспитанникам лечат без использования наркоза и отказываются выписывать очки, призванные корректировать зрение. После посещения детских домов нескольким учащимся потребовалась госпитализация, одни ребенок попал в больницу Москвы с сильным истощением, испытывая потребность в специальном питании. В ближайшее время доставить в столицу планируется еще 11 детей.

Всего нарушения зафиксированы в 13 регионах страны, проверили 17 интернатов, в сумме же в России работают 109 таких учреждений. Ключевой проблемой в этой сфере, передают “Известия”, выступает отсутствие должного медобслуживания. В некоторых детдомах нет стоматолога и воспитанники вынуждены терпеть сильную боль, объяснила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Некоторые карты диспансеризации писались “под копирку”, поскольку у детей одинаковые диагнозы, а значит им или предоставляли неправильное лечение, или его вообще не было. Даже после выявления патологий воспитанникам детсадов не выписывают корректирующих средств и не назначают ЛФК по причине отсутствия инструкторов. Страдающие от эпилепсии дети не имеют регулярного контроля ЭЭГ.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:09


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