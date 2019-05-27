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Авто

Кроссоверы Changan доступны со скидкой по программе трейд-ин

В России компания Changan запустила новую программу Trade-in, действие которой продлится до 31 июля. В случае обмена старого автомобиля на новый можно сэкономить до 100 тысяч рублей.
Кроссоверы Changan доступны со скидкой по программе трейд-ин

Клиенту предлагается в счет оплаты сдать старое транспортное средство данной марки и получить новый переднеприводный кроссовер CS75. Выгода в этой сделке составляет 80 тысяч рублей. Если по программе покупать компактный паркетник CS35, то дилеры сделают скидку в 50 тысяч рублей. Отмечается, что в салоне разрешается оставлять и автомобили других марок, тогда скидка будет рассчитываться отдельно.

Отметим, что на сегодняшний день минимальная стоимость Changan CS35 составляет примерно 820 тысяч рублей. За флагманский кроссовер CS75 просят 1 миллион 330 тысяч рублей.

За четыре месяца нынешнего года на рынке РФ было реализовано 342 автомобиля Changan. Этот показатель меньше предыдущего на 19%. В этом году стратегия компания базируется на импорте транспортных средств из Китая и реализации кроссоверов CS35, которые производятся в Липецке. В 2020 году планируется расширения модельного ряда на территории России. К существующим автомобилям добавятся несколько новых SUV и машины класса MPV.

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Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:29


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