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Митрополит Кирилл сравнивает протесты против строительства храма в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Жители Екатеринбурга с 13 мая ежедневно проводят несанкционированные митинги против строительства нового храма в городском сквере, расположенного возле Драмтеатра. Митрополит Кирилл называет акции протеста вызовом для православной церкви и сравнивает их с расстрелом царской семьи в 1918 году.
Митрополит Кирилл сравнивает протесты против строительства храма в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

В Екатеринбурге запланировано строительство храма святой Екатерины, который согласно изначальному проекту должны были воздвигнуть в городском сквере. Против этого выступили многочисленные жители города, в течение недели проводившие на месте предполагаемой застройки акции протеста. В результате около 100 человек задержаны правоохранителями за участие в несанкционированных митингах, а президент предложил провести опрос среди населения и учесть все пожелания в выборе альтернативного места для постройки храма.

Митрополит Екатеринбургский Кирилл не оставил без внимания протесты горожан, высказав свою точку зрения во время богослужения в мужском монастыре. Подобные акции являются поводом для разобщённости народа, прошедшего многовековые тяготы и лишения, сплотившегося против врага и одержавшего победу в войне. Люди, противящиеся возведению православных церквей и храмов, потерялись по причине безверия, точно так же, как было 100 лет назад во время расстрела семьи последнего российского императора. При этом митрополит надеется на благоразумие людей, говоря о том, что именно вера и Церковь – «кровь» народа России.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 10:47


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