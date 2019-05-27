В Microsoft создадут AI с реалистичной речью

Разработчики компании Microsoft совместно со своими коллегами из Китая создадут AI с реалистичной речью. Для преобразования текста планируется использовать около 200 голосовых образцов.
Целью разработчиков является создание совершенной программы по преобразованию текста в голосовую речь, однако для обучения искусственного интеллекта и получения естественного звучания может потребоваться немало времени. Для создания AI с реалистичной речью планируется задействовать 200 образцов и соответствующие транскрипции. Сама программа считается достаточно простой. Глубокие нейронные сети будут эмулировать нейроны, моментально оценивая каждый вход и выход, помогая связям быстро обрабатывать даже длинные последовательности. При этом за удаление шума будет отвечать специальный код.
Пока речь AI далека от идеала, однако программа способна в точности различать слова, что важно, поскольку это позволит сделать преобразование текста в голос более доступным. Для получения речи не потребуется тратить много усилий. При этом разработчики намерены разработать программу, которая позволит воспроизводить диалог, созданный полностью искусственно.