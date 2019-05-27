В России могут ужесточить правила призыва в армию, соответствующие изменения в закон предлагают внести представители Минобороны. Поправки подразумевают расширение полномочий призывных комиссий.
Если нововведения утвердят, комиссии получат возможность осенью и весной проверять, насколько правильным является получение призывниками отсрочки. Кроме того, им также позволят ставить под сомнения вынесенные гражданскими медиками заключения. Проводить повторное освидетельствование предлагается в военных госпиталях, а временно не годные к несению службы из-за проблем со здоровьем граждане могут получать направление на лечение.
Как ожидается, посредством введения таких правил станет возможным противодействовать распространению практики покупки медсправок с целью освобождения от службы. В то же время, передают “Известия”, ряд экспертов считают, что проходить повторные освидетельствования не должны личности с инвалидностью или те, кто страдает от неизлечимых недугов.