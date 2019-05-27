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В России могут ужесточить правила призыва в армию

В России могут ужесточить правила призыва в армию, соответствующие изменения в закон предлагают внести представители Минобороны. Поправки подразумевают расширение полномочий призывных комиссий.
В России могут ужесточить правила призыва в армию

Если нововведения утвердят, комиссии получат возможность осенью и весной проверять, насколько правильным является получение призывниками отсрочки. Кроме того, им также позволят ставить под сомнения вынесенные гражданскими медиками заключения. Проводить повторное освидетельствование предлагается в военных госпиталях, а временно не годные к несению службы из-за проблем со здоровьем граждане могут получать направление на лечение.

Как ожидается, посредством введения таких правил станет возможным противодействовать распространению практики покупки медсправок с целью освобождения от службы. В то же время, передают “Известия”, ряд экспертов считают, что проходить повторные освидетельствования не должны личности с инвалидностью или те, кто страдает от неизлечимых недугов.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:46


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