В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
В Кремле прокомментировали решение по украинским морякам, вынесенное трибуналом ООН. Сообщается, что позиция Москвы по данному вопросу осталась неизменной.
По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, следствие по факту нарушения закона о границе нужно завершить, а материалы дела передать в суд. Если говорить о международном трибунале ООН, то было вынесено решение об освобождении украинских моряков и возвращении двух катеров и буксира.
Напомним, что инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября минувшего года. Украинские корабли без получения разрешения пытались пройти из Одессы в Мариуполь через акваторию РФ.