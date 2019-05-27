В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, следствие по факту нарушения закона о границе нужно завершить, а материалы дела передать в суд. Если говорить о международном трибунале ООН, то было вынесено решение об освобождении украинских моряков и возвращении двух катеров и буксира.Напомним, что инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября минувшего года. Украинские корабли без получения разрешения пытались пройти из Одессы в Мариуполь через акваторию РФ.

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Автор: Валерия Орлова

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