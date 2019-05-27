Первый смартфон на процессоре Snapdragon 665 представят 30 мая

Процессор был представлен ранее вместе с 730 версией Snapdragon. Информация о грядущей презентации предоставлена индийским инсайдером Sudhanshu Ambhore. На странице своего профиля в соцсети Twitter он опубликовал соответствующую статью, ссылаясь на точные данные из авторитетных источников.В публикации техноблогер не указал названия модели смартфона, однако большинство экспертов рынка полагают, что речь идет об аппарате компании Meizu. Основания для такого мнения – более, чем существенные, именно этот китайский производитель объявил о презентации своего очередного «умного» телефона именно в этот день. Вероятно, именно 16X от Meizu станет первым в мире аппаратом, обладающим Snapdragon 665.

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Автор: Еремеев Юрий

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