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Ученые обнаружили связь между улыбкой и продолжительностью жизни

Ученые из Северного Иллинойса пришли к выводу - улыбка способна увеличить продолжительность жизни, что достигается за счет поднятия настроения. Это в свою очередь влияет на работу сердечно-сосудистой системы и иммунитета.
Ученые обнаружили связь между улыбкой и продолжительностью жизни

По словам специалистов, некоторые люди просто не склонны улыбаться, так как застенчивы и не уверенны в себе, или из-за своей внешности, или просто не чувствуют необходимости в этом. В ходе мета-анализа более 130 исследований, было обнаружено, что улыбка или недоброжелательный взгляд оказывают измеримое влияние на эмоциональное состояние. Хорошее настроение является предиктором множества положительных маркеров здоровья в отношении таких физиологических факторов, как функционирование сердечно-сосудистой и иммунной систем, что приводит к увеличению продолжительности жизни. В этом же списке улучшение качества жизни, отношений с окружающими.

В тоже время отмечается, что не стоит переусердствовать в этом вопросе, показывая фальшивую улыбку, так как это может только оттолкнуть людей и принести вред самому человеку. Ученые советуют разобраться в причинах нежелания улыбаться, не исключено, что речь идет о депрессии и нужна помощь психолога.
Ученые обнаружили связь между улыбкой и продолжительностью жизни

«Не позволяйте себе сосредоточиться на том, что не так в этом мире, ищите причины быть благодарным и удовлетворенным тем, что вы имеете. Причины улыбаться легко найти на самом деле, как и причины жаловаться. Дайте вашему телу и уму отдохнуть, сосредоточившись на главном, отпустив все преходящее. Таким образом вы сможете избежать многих проблем со здоровьем и увеличить продолжительность жизни», - отметили ученые.


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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 10:43


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